الأربعاء 03-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الصفدي: إشعال الضفة الغربية ولبنان هدف أجندة التطرف بالحكومة الإسرائيلية

اول تعليق من حسن نصر الله على اغتيال العاروري

صناعة الزرقاء: مليار و315 مليون دولار صادرات الغرفة لعام 2023

فرنسا تندد بتصريحات وزيرين إسرائيليين تدعو لتهجير الغزيين

بالتفاصيل.. مصدر أمني لبناني يكشف طريقة اغتيال العاروري

بيان صادر عن الحكومة الاردنية

الملك يعزي السماوي والشنيكات

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

أول تعليق من الرئيس الإيراني على هجوم كرمان

رئيس النواب يلتقي السفير الكويتي

عاجل

الصفدي: إشعال الضفة الغربية ولبنان هدف أجندة التطرف بالحكومة الإسرائيلية

الأربعاء، 03-01-2024 07:26 م

بيان صادر عن الحكومة الاردنية

12202315223023774636107


 الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعاً في محافظة كرمان جنوبي الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة، اليوم، وأسفر عن وقوع عددٍ من الضحايا والإصابات.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إدانة واستنكار المملكة الشديدين لكافة أشكال العنف والإرهاب وخاصة تلك التي تستهدف المدنيين، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12024217484434707733

الملك يعزي السماوي والشنيكات

الامن

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

1

البريد الأردني والمتكاملة للخدمات اللوجستية توقعان اتفاقية تعاون

التعليم العالي

اعلان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

1

جلسة تشاورية لبحث تطوير العمل في البترا

12202314125448684759436

قرارات مجلس هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي

أخبار متعلقة
وزارة الخارجية

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

وزارة الخارجية

بيان اردني بشأن اليمن

وزارة الخارجية

تصريحات اردنية قطرية شديدة اللهجة

وزارة الخارجية

بيان حازم صادر عن الحكومة الاردنية

وزارة الخارجية

الحكومة الاردنية تصدر بياناً عاجلاً وتُحذر

820236194159861092410

بيان عاجل وصارم صادر عن الحكومة الاردنية