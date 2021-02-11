بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

الوكيل الاخباري -

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وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة الحسين للسرطان اتفاقية تعاون بهدف إتاحة برنامج تأمين رعاية لعلاج السرطان للمنشآت والأفراد من مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي.ووقع الاتفاقية عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مديرها العام الدكتور حازم الرحاحله، وعن مؤسسة الحسين للسرطان مديرها العام نسرين قطامش.وقال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحله أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انطلاقاً من خطة المؤسسة وحرصها على تقديم خدمات نوعية مكملة لمشتركيها ومتقاعديها وبما يعزز من منظومة الحماية الاجتماعية، مبيناً أن المؤسسة وفّرت منصة إلكترونية على موقعها خاصة ببرنامج تأمين رعاية لعلاج مرضى السرطان، وذلك لتقديم طلبات الاشتراك الفوري في هذا البرنامج.وأشاد الرحاحله بجهود مؤسسة الحسين للسرطان بصفتها مؤسسة وطنية تكرس عملها لمحاربة السرطان في الأردن ودول المنطقة، وكذلك جهودها في تعزيز الشراكة بين كافة المؤسسات والهيئات والشركات الوطنية لتحقيق أهدافها الإنسانية، مشيراً بأن المؤسسة ستطلق حملة إعلامية وتعريفية من خلال مركزها الإعلامي بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان للتعريف بهذا البرنامج.