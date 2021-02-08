دعوة من الضمان للاستفادة من إعفاءات وتسهيلات مالية

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي جميع الأفراد ومنشآت القطاع الخاص الذين ترتّبت عليهم مديونية للمؤسسة للاستفادة من البلاغ رقم (22) لسنة 2021 المتضمن تقسيط أو إعادة جدولة المبالغ المستحقة عليهم وإعفائهم من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية بنسبة (50%)، وذلك عن طلبات التقسيط المقدمة خلال الفترة الممتدة من بداية شهر كانون الأول 2020 وحتى نهاية شهر حزيران 2021.وأوضحت المؤسسة بأن تقسيط المبالغ المستحقة على المنشآت والأفراد المدينين سيتم بفائدة تقسيط بنسبة (1%) سنوياً، مبينةً بأنه يتم تقسيط المبالغ المستحقة للمؤسسة بموجب أمر الدفاع والبلاغات الصادرة بهذا الخصوص على أن لا يتجاوز عدد الأقساط (120) قسطاً، أما المبالغ المدينة التي تبلغ قيمتها (500) ألف دينار فأكثر فيتم تقسيطها على أقساط لا يتجاوز عددها (180) قسطاً.