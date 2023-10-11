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الأربعاء، 11-10-2023 05:45 م

ولي العهد: سلام لأرض خلقت للسلام وما رأت يوما سلاما

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الوكيل الاخباري - نشر سمو الأمير حسين بن عبدالله ولي العهد عبر "ستوري" حسابه الخاص في موقع "إنستغرام" كلمات جلالة الملك عبدالله الثاني حول فلسطين خلال خطاب العرش اليوم، مدونا عليها: "سلام لأرض خلقت للسلام وما رأت يوما سلاما".

جلالة الملك قال في الكلمات المنشورة: "وستبقى بوصلتنا فلسطين، وتاجها القدس الشريف، ولن نحيد عن الدفاع عن مصالحها وقضيتها العادلة، حتى يستعيد الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه كاملة، لتنعم منطقتنا وشعوبنا كلها بالسلام الذي هو حق وضرورة لنا جميعا".

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