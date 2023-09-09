مرصد الزلازل الأردني يوضح تفاصيل حول زلزال المغرب المُدمر

الوكيل الإخباري - قال رئيس مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان، إن الزلزال الذي ضرب المغرب فجر اليوم، جاء على فالق مغربي داخل حدود المغرب، وهو قريب من الصفيحة الإفريقية النشطة.

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وأضاف سويدان، لـ " الوكيل الإخباري" أن احتمالية وجود ارتدادات لهذا الزلزال واردة جداً، نظراً لقربه من الصفيحة الأفريقية والصفيحة الأوروآسيوية.



وأشار إلى أنه تم تسجيل هزة ارتدادية بسيطة قدرها 4.8 درجة بعد وقوع الزلزال في المغرب إلا أنها لم تكن مؤثرة.



وبيّن سويدان أنه لا يوجد ربط بين الزلازل التي وقعت في تركيا وسوريا بداية العام مع زلزال المغرب، موضحاً أن القشرة الأرضية مقسمة وغير مترابطة وليست كتلة واحدة.



وتعرّضت مدن مغربية لزلزال قوي مدمر فجر السبت بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، وخلف أكثر من 300 قتيل ومئات الجرحى.