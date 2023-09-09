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السبت، 09-09-2023 11:57 ص

الملك يوجه الحكومة بتقديم كل ما يلزم من مساعدات لأهالي المغرب

م


الوكيل الاخباري - بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة بضحايا الزلزال، الذي ضرب عددا من المناطق في إقليم الحوز بالمغرب، يوم أمس الجمعة.

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ويوجه الملك عبر تغريدة على منصة إكس (تويتر سابقا)، الحكومة بتقديم كل ما يلزم من مساعدات للأشقاء في المملكة المغربية.

 

وأكد جلالته وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في المملكة المغربية في هذا الحادث الأليم، موجها الحكومة بتقديم كل ما يلزم من مساعدات.


وأعرب جلالة الملك في البرقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لجلالة الملك محمد السادس وللشعب المغربي العزيز ولأسر الضحايا بهذا المصاب، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.


 




 

 


 

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