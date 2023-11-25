السبت 25-11-2023
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السبت، 25-11-2023 07:57 ص

بيان صادر عن نقابة الأطباء الأردنية

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الوكيل الاخباري - أدانت نقابة الأطباء الأردنية، اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية وعددا من الكوادر الطبية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن ذلك اعتداء غاشم يضاف إلى جرائم الاحتلال المتواصلة.

وأشارت النقابة في بيان صدر عنها إلى أن الاحتلال قام بقصف المستشفيات وسيارات الإسعاف وقتل المئات من الأطباء والكوادر الطبية، بالإضافة إلى اعتقالهم خلال أداء واجبهم في إنقاذ حياة الجرحى والمصابين، وهو يعد نهجا عدوانيا آخر يثبت أن هذا الكيان قد تجاوز جميع الحدود الإنسانية.

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