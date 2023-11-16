الخميس 16-11-2023
الوكيل الاخباري
 

إصابة 5 إسرائيليين في عملية جنوب القدس

الحكومة : استطعنا تلبية مناجاة أم لطفلين أردنيين في غزة

السعودية تدين استهداف الاحتلال لمحيط المستشفى الميداني الأردني في غزة

الخارجية الصينية تكشف تفاصيل لقاء استمر 4 ساعات بين شي جين بينغ وبايدن

مبيضين: نقف في خندق الامة والدفاع عن فلسطين والأهل في غزة

بيان صادر عن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

موقع أكسيوس يكشف تفاصيل حول صفقة الأسرى بين المقاومة والاحتلال

جيش الاحتلال يزعم تدمير منزل هنية وينشر فيديو

شرط صادم من بايدن لوقف الحرب على غزة

قصف إسرائيلي يستهدف بيت لاهيا وحي الزيتون

عاجل

جيش الاحتلال يزعم تدمير منزل هنية وينشر فيديو

الخميس، 16-11-2023 10:10 ص

بيان صادر عن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

10202330182529173329190


الوكيل الاخباري - أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم الخميس بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين “الأونروا” طائرة طبية جديدة تحمل نحو 45 طناً من المواد الطبية لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إن هذه الطائرة السادسة التي يرسلها الأردن، وهي تحمل مواد طبية ليتم تسليمها إلى المستشفيات العاملة في قطاع غزة.

ولفت إلى أن هذه المساعدات تأتي بهدف دعم الجهود المبذولة في رفد المستشفيات في غزة بالمستلزمات والمواد الطبية لإدامة تقديم الخدمات الصحية وعلاج المصابين في القطاع.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
غزة

الحكومة : استطعنا تلبية مناجاة أم لطفلين أردنيين في غزة

516972

السعودية تدين استهداف الاحتلال لمحيط المستشفى الميداني الأردني في غزة

image

مبيضين: نقف في خندق الامة والدفاع عن فلسطين والأهل في غزة

11202313111049812190138

وظائف شـاغرة ومدعوون للتعيين - تفاصيل

9202330121011719202417

توضيح من التعليم العالي بشأن المنح الدراسية الهنغارية

102022284624852230388

عطاء لإعداد دراسات مخطط شمولي لمستشفى المفرق

أخبار متعلقة
620231383142415959363

اعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

1020232022135492366490

تنويه عاجل من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

5

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية: مساعدات أردنية طبية وصلت غزة

1120221223170957202002

بيان صادر عن ائتلاف العشائر الاردنية

10202316195322742834523

ولي العهد يهاتف العقيد الخطيب قائد قوة المستشفى الميداني - فيديو

وزارة التربية والتعليم

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم