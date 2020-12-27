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الأحد، 27-12-2020 04:51 م

بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم حول امتحانات التوجيهي

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - أنهت وزارة التربية والتعليم استعداداتها لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2020 / الامتحان التكميلي، واستكملت تجهيز القاعات ومرافقها، بما يحقق الاشتراطات الصحية التي تضمن التباعد الاجتماعي بين المشتركين والحفاظ على سلامتهم وسلامة الكوادر المشرفة على الامتحان، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا والبروتوكول الصحي الذي اُعدّ بالتعاون مع وزارة الصحة.

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وأكدت الوزارة، جاهزية القاعات التي سيعقد فيها الامتحان، حيث ستقوم بتوفير احتياجات المشتركين من: مياه الشرب، والتدفئة المناسبة، واللوحات الإرشادية، وصورة مكبرة لورقة القارئ الضوئي في كل غرفة امتحانية، وتوفير كافة المستلزمات التي تضمن تقدم المشتركين في بيئة امتحانية ملائمة وبكل سهولة ويسر.


ووجهت الوزارة عدداً من الرسائل والإرشادات للمشتركين في الامتحان، حرصاً منها على سلامة سير امتحاناتهم، أبرزها الحضور إلى قاعة الامتحان قبل ساعة من بدء الجلسة الامتحانية على المشتركين الحضور إلى قاعة الامتحان قبل بدء الجلسة الامتحانية سواء أكانت كاملة أو جزء منها (مستوى/فصل/ورقة)، وذلك حرصًا منها على تطبيق إجراءات البروتوكول الصحي من قياس للحرارة والتأكد من لبس الكمامة بالشكل السليم، مشيرةً إلى أنه بإمكان المشترك الدخول إلى قاعة الامتحان بعد استكمال هذه الإجراءات وبإيعاز من رئيس القاعة.


وشملت الإرشادات التزام كل مشترك بإحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر للمشتكرين الأردنيين وجواز السفر لغير الأردنيين، والبطاقة الأمنية للمشتركين السوريين الذين لا يحملون جواز سفر، يومياً عند تقديم الامتحان، وحذرت المشتركين من اصطحاب أي من (أجهزة الهواتف الخلوية، الساعات الإلكترونية، والأقلام بأنواعها) إلى قاعة الامتحان تلافيًا لتطبيق الإجراءات الإدارية على المشتركين المخالفين للتعليمات، والتأكيد على ترك كل ما يتعلّق بالامتحان كالملصقات وقصاصات الورق وغيرها خارج قاعة الامتحان، والتأكد من برنامج الامتحان والمباحث المقررة، والوقت المحدد لكل امتحان، والالتزام بالتعليمات الناظمة له.


وأوضحت الوزارة أنه سيتم تزويد كل مشترك بقلم رصاص وممحاة ومبراة منذ امتحانه الأول تبقى على مقعده طيلة فترة امتحاناته، حفاظا على سلامته وسلامة أسرته وزملائه.


وبينت الوزارة أن الوقت المخصص للامتحان لكل مبحث سيكون كافيًا، مؤكدة استمرارها بإضافة عشر دقائق لكل ورقة امتحانية تعطى للمشتركين بدلًا من الوقت الضائع في توزيع الأوراق الامتحانية.


ودعت أولياء أمور المشتركين إلى مراعاة ظروف أبنائهم وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، وعدم التجمهر خارج مراكز الامتحان أو في محيطها حفاظا على سلامة سير امتحانات أبنائهم.


وشكلت الوزارة غرفتي عمليات؛ الأولى في مركز الوزارة، للإجراءات الإدارية، واستقبال الأسئلة والاستفسارات والملاحظات من الأهالي والمجتمع، والغرفة الثانية في إدارة الامتحانات والاختبارات لمتابعة سير الامتحان ومجرياته، يستقبل فيها خبراء متخصصون في كل مبحث من مباحث الامتحان والرد على الملاحظات والأسئلة الفنية من قاعات الامتحان، حيث عممت أرقام هواتفها على مديري التربية والتعليم ومديري الإدارات.


وفيما يلي أرقام هواتف وفاكس غرفة العمليات في مركز الوزارة :
هاتف مباشر غرفة العمليات : 
065662475 /  065692368 / 065699916 / 
تليفاكس 5666492 
خلوي :
0777713362 / 0772189811 / 0795369103


وسيتقدم للامتحان 95451 مشتركا ومشتركة، علمًا بأنه ستبدأ أولى جلساته يوم الخميس القادم الموافق 31/12/2020، وستبدأ الجلسة الأولى للامتحان الساعة العاشرة صباحاً، فيما ستبدأ الجلسة الثانية الساعة الواحدة ظهراً.


 




 

 


 

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