الخميس 23-09-2021
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الخميس، 23-09-2021 03:38 م

بيان صادر عن وزارة الخارجية

مقر-رئاسة-الوزراء-بمنطقة-الدوار-الرابع-في-عمان-أرشيفية


 الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المُبارك / الحرم القُدسي الشريف، وآخرها اقتحامات المتطرفين الواسعة لباحات المسجد تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، مطالبةً بوقفها فوراً.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول أن اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم تعد انتهاكاً للوضع القائم التاريخي والقانوني، وللقانون الدولي، وتمثل ممارسةً مرفوضةً تتناقض مع التزامات إسرائيل كقوةٍ قائمةٍ بالاحتلال في القدس الشرقية بموجب القانون الدولي.

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