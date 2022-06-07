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الثلاثاء، 07-06-2022 04:42 م

بيان صادر عن وزارة الزراعة

وزارة الزراعة



الوكيل الاخباري - ردا على ما يتم تداوله من معلومات واتهامات تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أحد مربي الأبقار الذي يدعي ان نفوق الأبقار في مزرعته بسبب عدم متابعة الوزارة ، وهنا تؤكد الوزارة ان كافة المعلومات والاتهامات ليس لها اساس من الصحه وان هذا الهجوم بسبب قيام كوادر الوزارة بمنع صاحب المزرعة من بيع لحوم الأبقار النافقة والتي ثبت اصابتها بتسمم  الدم إضافة إلى محاولة صاحب المزرعة إخفاء المعلومات وعدم إبلاغ الوزارة عن النفوق 

  وسيصدر عن الوزارة بيان توضيحي شامل بعد الانتهاء من كافة الاجراءات والفحوصات التي تقوم بها وزارة الزراعة وجامعة العلوم والتكنولوجيا وعدد من المختبرات من جهات مختلفة إضافة إلى وجود  شبهة جرمية تخضع لمتابعة الأجهزة الأمنية المختصة .

وتؤكد الوزارة انها لا ولن تتهاون في الحفاظ على صحة الانسان وجودة المنتج المقدم للمستهلك و ان الوزارة تتابع كل ما يتم تداوله من اتهامات باطلة  وسيتم التعامل معها وفق الاطر القانونية المرعية . 

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