بيان صادر عن وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة

الوكيل الاخباري -

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دان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، الاقتحامات التي نفذتها مجموعات من المستوطنين والمتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك، على مدار أربعة أيام متوالية، وبأعداد كبيرة تخللها أداء الطقوس التلمودية والتجول في ساحات الحرم القدسي الشريف بذريعة الأعياد اليهودية.وحذر الخلايلة في بيان صحفي اليوم الخميس، من استمرار مثل هذه الاستفزازات لمشاعر المسلمين، والتي تتم بحماية ورعاية من قوات الاحتلال، ضاربة بعرض الحائط مشاعر المسلمين في كافة أنحاء الأرض ومتجاوزة جميع الاعراف والقوانين الدولية والإنسانية، مشيرا إلى أنها تؤجج الصراعات الدينية وتخلق بيئة مستقطبة للتطرف من كافة الأطراف.وجدد وزير الأوقاف تأكيده، أن المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونماً، إنما هو بأمر الله حقٌ خالص للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه من أحد وهو غير قابل للقسمة ولا التشارك من أدنى أرضه إلى أعلى سمائه بوصاية هاشمية مباركة ترعى موظفيه ومرابطيه ومصلياته وساحاته وأشجاره.