الثلاثاء 23-03-2021
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الثلاثاء، 23-03-2021 06:29 م

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الصحابي ضرار بن الأزور في المفرق

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 الوكيل الاخباري - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، مسجد الصحابي ضرار بن الأزور في قرية الحمرا التابعة لقضاء حوشا في محافظة المفرق.
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وقال الخلايلة خلال افتتاحه المسجد، إن رسالة ورؤية وزارة الأوقاف تقوم على رعاية المساجد وبث ونشر القيم الإسلامية بين أبناء المجتمع وتحقيق رسالة المسجد وأهدافه.

وبين أن بناء المساجد هو علامة على إيمان الإنسان ورغبته في المتاجرة مع الله تعالى دون البحث عن أجر في الدنيا، وهي بيوت الله عز وجل، الأمر الذي يستوجب علينا عمارتها بالرواد والدعم والبناء، وعدم هجرها لما تمثله من قيمة في الإسلام دينياً واجتماعياً.

 




 

 


 

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