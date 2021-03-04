الخميس 04-03-2021
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الخميس، 04-03-2021 03:49 م

بيان من المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات حول الحظر الشامل

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلن المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات استثناءات الحظر الشامل الممتد من الساعة 10 ليلاً يوم الخميس الموافق 4 آذار 2021 الى الساعة 6 صباحاً من يوم السبت الموافق 6 آذار 2021.

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وأكد القرار ضرورة وجود البطاقة التعريفية (البادج) العائدة للجهة التي يعمل لديها الشخص إلى جانب الهوية الشخصية للتحقق من هويته عند إدراجه في الكشوفات التي سيتم المصادقة عليها من قبلنا، علماً أن الجهة المانحة لهذه البطاقة (البادج) هي التي ستتحمل كافة التبعات القانونية في حال إصدارها لأفراد لا يعملون لديها.

وتاليا نصّ القرار: اضغط هنا

 

 

 


 




 

 


 

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