بيان من ديوان الخدمة حول تعيين 100 مؤذن وخادم مسجد

الوكيل الإخباري - اعلن ديوان الخدمة المدنية انه سيتيح لكافة المتقدمين على وظيفة (مؤذن وخادم مسجد) اعتباراً من يوم غد الثلاثاء الموافق 6/12/2022 ولغاية نهاية يوم الخميس الموافق 8/12/2022 ، الاطلاع على النقاط التنافسية المحتسبة لهم وفقاً للوثائق المقدمة بطلب التوظيف، من خلال الرابط الالكتروني التالي : (http://csb.gov.jo/web/applic3/ ).

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وقال الديوان إن هذا الإجراء يأتي لاحقا للإعلان الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والمتعلق بحاجة الوزارة لتعبئة (100) وظيفة شاغرة بالفئة الثالثة بمسمى (مؤذن وخادم مسجد)، وتعزيزاً لمبادئ العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص والتزام الديوان في ترسيخ معاني الشفافية والمكاشفة في التنافس في إجراءات التعيين.