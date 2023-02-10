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الجمعة، 10-02-2023 06:00 م

بيان هام من الزراعة حول الحمى القلاعية

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الوكيل الإخباري - انطلقت اليوم الجمعة، أولى مراحل خطة العمل الخاصة بالسيطرة على انتشار مرض الحمى القلاعية وذلك في محيط بؤرة الانتشار ضمن مناطق الضليل والخالدية، وفق ما أفادت به وزارة الزراعة.

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وقالت الوزارة في بيان، إن حملة التحصين بدأت في المناطق المحيطة للبؤرة والأكثر إمكانية للإصابة بالعدوى والتي تم تحديدها وفق خطة التعامل مع انتشار الحمى وتشمل مناطق محيطة بعيدة ومن ثم المناطق الأكثر قربا وصولا إلى مركز البؤرة. 


وبين وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن الوزارة راعت إجراءات الأمن الحيوي أثناء عملية التطعيم وذلك من خلال استخدام اللباس الخاص في كل مزرعة واستخدام المطهرات قبل وبعد الدخول للمزارع التي تعرضت للتطعيم وشملت كافة المشاركين والسيارات والمعدات إضافة إلى عدم تكرار الفرق في وتحديد فرقة لكل مزرعة.

وأضاف الحنيفات أن هذا التطعيم يعد المرحلة الأولى من عملية محاصرة المرض حيث ستشمل المرحلة الثانية الحيوانات الأقرب إلى بؤرة المرض وهذه الإجراءات تأتي ضمن مواءمة مع إجراءات الإغلاق للمنطقة المصابة ومسارات التعقيم الدائمة للسيارات الداخلة والخارجة على الطرق الرئيسية.

 

وقال الوزير إن الوزارة تستعد لاستقبال خبراء في علم الوبائيات من المختبر المرجعي في إيطاليا للتحقق من الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة في حصر المرض وقد تم تنفيذ كافة الأنشطة تحت إشراف خبير من المنظمة العالمية لصحة الحيوان وبالتعاون مع القطاع الخاص ومن المتوقع وصول الدفعة الثانية من المطاعيم الخاصة بالعترة الجديدة بداية الأسبوع القادم.

 




 

 


 

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