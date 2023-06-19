تأجيل أقساط القروض عن شهر حزيران لهذه الفئة

الوكيل الإخباري- قرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، إيقاف اقتطاعات قروض صندوق الادخار، لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية عن شهر حزيران الجاري، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

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وقال مسّاد إنه ومراعاة للظروف الاقتصادية للزملاء العاملين في الجامعة، فإن جامعة اليرموك تحرص دائما على توفير الظروف المناسبة لهم ولعائلاتهم لتأمين مستلزمات العيد، بما يساهم في تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية.



وأشار إلى أن هذا القرار، يمثل واحدا أدوار الجامعة ومسؤولياتها المجتمعية تجاه كوادرها البشرية ومجتمعها المحلي، بوصفها واحدة من المؤسسات الوطنية الرائدة على صعيد العمل العام وخدمة المجتمع.