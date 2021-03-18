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الخميس، 18-03-2021 11:37 ص

لـ 3 اشهر

تأجيل أقساط قروض الأسر المنتجة

روا
مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري- قرّر وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح تأجيل كافة الأقساط المستحقة للأشهر  (آذار ونيسان وأيار) من العام الحالي لصناديق الائتمان وقروض الأسر المنتجة المستحقة على المستفيدين والجمعيات الخيرية المنتفعة من برامج تعزيز الانتاجية في وزارة التنمية الاجتماعية حيث سيستفيد من هذا القرار ١٢ ألف أسرة. 

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ويأتي القرار ، وفق تصريح وصل " الوكيل الإخباري " في ظلّ التوجيهات الملكية السامية في المساهمة بالتخفيف من الأعباء المترتبة على المواطنين خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة نتيجة استمرار جائحة كورونا، ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك.


وكانت وزارة التنمية الاجتماعية ، قامت بتأجيل الأقساط المستحقة عن الأسر المستفيدة من برنامج الاسر المنتجة وصناديق الائتمان في العام الماضي ٢٠٢٠ للأشهر (٥،٤،٣ ،١٢،١١)  بسبب الجائحة وتاثيرها على الأوضاع الاقتصادية للأسر المستفيدة.

 

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