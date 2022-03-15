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الثلاثاء، 15-03-2022 08:06 م

تأخير دوام العيادات والموظفين بمستشفى الملك المؤسس غدا إلى العاشرة صباحا

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الوكيل الاخباري - قرر مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي، الدكتور محمد الغزو، تأخير بدء دوام العيادات الخارجية في المستشفى ودوام الكوادر الإدارية فيه غدا إلى الساعة العاشرة صباحا، ويستثنى من ذلك الموظفين العاملين على نظام الورديات، ومن تقتضي طبيعة عمله غير ذلك.

وقال الدكتور الغزو لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) مساء اليوم الثلاثاء، إن قرار تأخير الدوام جاء نظرا للحالة الجوية السائدة، والتزاما بقرار رئيس الوزراء، مؤكدا أن قسم الطوارئ والإسعاف في المستشفى سيستقبل المراجعين على مدار الساعة.

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