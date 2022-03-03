الجمعة 04-03-2022
الوكيل الاخباري

امين عام الشباب يؤكد اهمية دور المراكز في تنمية مهارات الشباب

بلدية عجلون تدعو إلى الحيطة والحذر خلال السير على الطرق

اليرموك تبحث تعزيز التعاون العلمي مع الجامعات الليبية

غارات جوية روسية على كييف

الجيش يحبط محاولة تهريب ويضبط كميات من المخدرات

الخارجية لـ"الوكيل": إجلاء الأردنيين من أوكرانيا مستمر وأكثر من 680 مواطناً عبروا الحدود لدول الجوار

الضابط الملثم يلهب مواقع التواصل الاجتماعي الاردنية - فيديو

رمال وأغصان متساقطة وحوادث مرورية تعيق الحركة على الطرق الخارجية.. والأشغال تُتابع

23 باخرة قمح وشعير ستصل المملكة تباعاً حتى آب

مقتل 33 مدنيا في غارات روسية شمال شرق أوكرانيا

الخميس، 03-03-2022 09:49 م

انطلاق فعاليات المؤتمر الطبي الدولي الاول في عجلون

وزارة الصحة


الوكيل الاخباري  - انطلقت اليوم الخميس، في محافظة عجلون فعاليات المؤتمر الطبي الدولي الاول تحت شعار "حماية الكوادر الطبية واجب وطني" والتي نظمها مستشفى الايمان الحكومي.

وقال امين عام وزارة الصحة لشؤون الاوبئة الدكتور رائد الشبول الذي رعى اطلاق المؤتمر، مندوبًا عن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري،" إنه تحققت في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية إنجازات متقدمة في شتى القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصحي والطبي الذي تطور كماً ونوعاً وقائياً وعلاجياً ويقدم خدمات صحية وطبية بمستوى عال من الجودة والكفاءة مما أهل الأردن ليصبح ملتقى للسياحة العلاجية في المنطقة ولتبادل العلوم والمعرفة الطبية .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

امين عام الشباب يؤكد اهمية دور المراكز في تنمية مهارات الشباب

2202226165611664531447

بلدية عجلون تدعو إلى الحيطة والحذر خلال السير على الطرق

2202227105252174733636

اليرموك تبحث تعزيز التعاون العلمي مع الجامعات الليبية

2202228191431420652693

الجيش يحبط محاولة تهريب ويضبط كميات من المخدرات

طائرة-اجلاء-الأردنيين-من-أوكرانيا-عبر-رومانيا-تصل-عمان-–

الخارجية لـ"الوكيل": إجلاء الأردنيين من أوكرانيا مستمر وأكثر من 680 مواطناً عبروا الحدود لدول الجوار

pic_193826

الضابط الملثم يلهب مواقع التواصل الاجتماعي الاردنية - فيديو

أخبار متعلقة
main_image62010e2c0283b

بدء أعمال الضبط والمعايرة والفحص لكبائن تلفريك عجلون

2202226215118244264623

ورشة عمل حول البرنامج الوطني للتشغيل في عجلون

w

افتتاح مقر حزب الشورى في محافظة عجلون

1645201520047

آلاف المتنزهين يقصدون المناطق الشفا غورية في عجلون

2202214172333681438008

حوارية في عجلون حول أهمية العناية بكبار السن

M63A2096

عجلون تسجل الأدنى .. تعرف على درجات الحرارة اليوم في الأردن