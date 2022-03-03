انطلاق فعاليات المؤتمر الطبي الدولي الاول في عجلون

الوكيل الاخباري - انطلقت اليوم الخميس، في محافظة عجلون فعاليات المؤتمر الطبي الدولي الاول تحت شعار "حماية الكوادر الطبية واجب وطني" والتي نظمها مستشفى الايمان الحكومي.



وقال امين عام وزارة الصحة لشؤون الاوبئة الدكتور رائد الشبول الذي رعى اطلاق المؤتمر، مندوبًا عن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري،" إنه تحققت في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية إنجازات متقدمة في شتى القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصحي والطبي الذي تطور كماً ونوعاً وقائياً وعلاجياً ويقدم خدمات صحية وطبية بمستوى عال من الجودة والكفاءة مما أهل الأردن ليصبح ملتقى للسياحة العلاجية في المنطقة ولتبادل العلوم والمعرفة الطبية .

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