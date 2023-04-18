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الثلاثاء، 18-04-2023 05:25 م

تأكيد حكومي على الإسراع بتنفيذ مراحل مشروع الباص السريع

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الوكيل الإخباري - ناقشت اللجنة التوجيهية لمشروع تشغيل حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء وداخل حدود أمانة عمان، سير العمل لتسريع تنفيذ المشروع.

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وأكدت اللجنة خلال اجتماعها الثاني للعام الحالي، اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير النقل ماهر أبو السمن، أهمية الإسراع في تنفيذ مراحل المشروع، لما له من أهمية في تشجيع الاستثمار، ودفع العجلة الاقتصادية، وتخفيف أزمة المرور.


وبحسب بيان لوزارة النقل، شارك في الاجتماع وزيرة الاستثمار خلود السقاف، وأمين عام وزارة النقل وسام التهتموني، وأمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان بالوكالة، نادية المصالحة، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري، عبد الرحيم وريكات، ومدير المدينة في أمانة عمان الكبرى أحمد الملكاوي، والجهاز الفني المتابع للمشروع من جميع الجهات.

 




 

 


 

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