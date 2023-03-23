الشواربة: توجه لإنشاء مواقف مدفوعة ومنع الوقوف العشوائي في عمّان

الوكيل الإخباري - أكد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، أن الأمانة تعمل على طي صفحة ملفات تنظيمية وإدارية عالقة منذ سنوات لتحسين جودة حياة سكان العاصمة ومواطنيها، انسجاما مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

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وقال الشواربة خلال لقائه مساء أمس الأربعاء، مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، إن هذه الملفات تتعلق بقضايا البسطات وإدارة النفايات و"الفاليت" وعمليات التفتيش والواقع المروري ومنظومة النقل.



وأضاف، "ستكون هناك حلول قادمة لكل هذه القضايا التي باتت محط شكوى من الجميع"، لافتا إلى أن الأمانة تعد حاليا تشريعات تسمح لها بمعالجة القضايا وتقديم حلول وبدائل ناجعة تراعي مصلحة كل الأطراف.



وتابع، إن الأمانة ستعمل على وضع منظومة ذكية لإدارة المرور بالعاصمة، وتجهيز مواقف مدفوعة للمواطنين، ومنع الوقوف العشوائي والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، لا سيما التي يقوم بها أشخاص بحجة "الفاليت".



وأشار إلى أن الأمانة ستوفر قاعدة بيانات تستفيد منها كل القطاعات، بالإضافة إلى مركز تحكم وسيطرة على مستوى وطني يبدأ من العاصمة.



وأكد الشواربة حرص الأمانة على معالجة قضايا تصريف مياه الأمطار بكل المواقع التابعة لها كونها مرتبطة بحياة وممتلكات المواطنين، مشيرا إلى الإنجازات الكبيرة التي تمت بهذا المجال.



وأوضح أن كل المشروعات الاستثمارية المطروحة بخطة الأمانة الاستراتيجية ستكون بالشراكة مع القطاع الخاص، وتستهدف بالدرجة الأولى المستثمر المحلي، مشددا على ضرورة استغلالها.



وأوضح أن استراتيجية الأمانة للأعوام المقبلة التي تم إعداد محاورها وفقا للتوجيهات الملكية السامية اقترنت بخطط تنفيذية قابلة للتطبيق ووفق برنامج زمني واضح، ومؤشرات قياس على مستوى المشاريع.



وأشار إلى أن مشروع الباص السريع ما زال بمرحلته التجريبية، وهناك رضا واضح من مستخدمي حافلاته التي توفر خدمات ذات مستوى عال، لافتا إلى عطاءات ستطرح لإنجاز المسارات المغذية.

ودعا أمين عمان القطاع التجاري والخدمي إلى عدم التعامل مع أي شخص يقدم نفسه على أنه موظف تفتيش في الأمانة ما لم يرتد لباسا خاصا ويحمل كاميرا وجهاز "تاب"، لافتا إلى أن هناك حملة ستطلق قريبا تتعلق بهذا الخصوص.



وقال، إن الأمانة تقدم كل خدماتها إلكترونيا، وجعلت من 2023 عاما للتحديث والتطوير للمنظومة الإلكترونية لتقديم خدمات متطورة للمواطنين بشفافية وكفاءة عالية ومن خلال التنسيق والربط مع مختلف المؤسسات الرسمية.



ولفت إلى أن مدينة السيارات التي ستقام بمنطقة الماضونة على مساحة 1000 دونم، وتم توقيع اتفاقية أقامتها ستوفر خدمات لوجستية وعصرية لمعارض السيارات التي ستنقل إلى هناك لمعالجة الفوضى المرورية القائمة بالكثير من مناطق العاصمة.



وأشار الشواربة خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا عاليا بين الأمانة وغرفة تجارة عمان بخصوص الكثير من القضايا التنظيمية داخل العاصمة، والتي لها صلة بأعمال القطاع التجاري، وبما ينعكس على مصالح الاقتصاد الوطني.



بدورهم، طرح أعضاء مجلس إدارة الغرفة قضايا تتعلق بأعمال القطاع التجاري والخدمي بمقدمتها، مشروع الباص السريع، وخدمات الأمانة الإلكترونية والتعريف أكثر بها، وتوفير مواقف للمركبات ووضع شواخص على المطبات، وادارة النفايات، وغيرها.



وحضر اللقاء، نائب أمين عمان محمد رسمي القيسي، ومدير المدينة المهندس احمد ملكاوي، والمدراء المعنيين، والنائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب، والنائب الثاني لرئيس الغرفة بهجت حمدان، وأمين صندوق المجلس خطاب البنا، ونائب أمين سر المجلس فلاح الصغير، ونائب أمين صندوق المجلس علاء الدين ديرانية، وعضو مجلس إدارة الغرفة محمد طهبوب، ومدير عام الغرفة هشام الدويك.