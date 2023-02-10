الجمعة 10-02-2023
الوكيل الاخباري

متى سيكون موعد شهر رمضان 2023 فلكياً وكم عدد ساعات الصيام ؟

سوريا تعلن حلب واللاذقية وحماة وإدلب مناطق منكوبة

ارتفاع تخزين السدود إلى 114.5 مليون م3 بنسبة 40.75 %

وصول أول قافلة مساعدات أردنية من 7 شاحنات إلى سوريا

بالفيديو .. تركيا تفتح أحد أكبر سدودها على الفرات خشية الهزات الارتدادية

خبير أردني يحذر من زلزال كبير في المنطقة بسبب سد النهضة

ارتفاع وفيات زلزال تركيا إلى 18 ألفا و342

تجارة الأردن: العراق سوق واعدة لشركات الاتصالات

زلزال شرق المتوسط سادس أكثر الزلازل المدمّرة بالقرن الـ21

توقع ادخال منهاج جديد لطلاب الأردن من الصف السابع إلى التوجيهي العام القادم

الجمعة، 10-02-2023 10:46 ص

تجارة الأردن: العراق سوق واعدة لشركات الاتصالات

main_image63e601a49fe91


الوكيل الإخباري - أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، وجود فرص واعدة للشركات الأردنية في العراق في ظل توجهات البلاد نحو التحول الرقمي.

اضافة اعلان


وقال المهندس الرواجبة بتصريح صحفي، اليوم الجمعة، على هامش مشاركته بالوفد الاقتصادي الذي يزور العاصمة بغداد حاليًا، إن السوق العراقية من الأسواق المهمة لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردنية وبخاصة مع توجهات الحكومة العراقية للتحول الرقمي، كونها تملك خبرات كبيرة تؤهلها لذلك بجدارة.


ولفت إلى أن الشركات الأردنية العاملة بالقطاع عقدت لقاءات ثنائية مع نظيرتها العراقية، لبحث فرص التعاون المشترك لا سيما بالتوقيع الإلكتروني والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وبناء قدرات رقمية للعاملين بالحكومي العراقي.


وأشار المهندس الرواجبة إلى أن العراق على دراية كاملة بقوة الشركات الأردنية وخبراتها الواسعة بقطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات، ودورها بتقديم حلول بمجالات التحول الرقمي للعديد من دول المنطقة وبخاصة دول الخليج العربي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image5e5ec559de3fe

ارتفاع تخزين السدود إلى 114.5 مليون م3 بنسبة 40.75 %

file

بلدية كفرنجة تتعامل مع 87 ملاحظة خلال المنخفض الجوي الماضي

حدود جابر (معبر نصيب) التي تفصل بين الأردن وسورية -(تصوير_ محمد أبو غوش)

وصول أول قافلة مساعدات أردنية من 7 شاحنات إلى سوريا

63e5f1084c59b76b5b7a3732

خبير أردني يحذر من زلزال كبير في المنطقة بسبب سد النهضة

22023561226761068631

توقع ادخال منهاج جديد لطلاب الأردن من الصف السابع إلى التوجيهي العام القادم

220239151115270373533

الأردنيون يؤدون اليوم صلاة الغائب على ضحايا زلزال سوريا وتركيا

أخبار متعلقة
175934333_2554864068151130_4507828508944507439_n

وفد حكومي يمثل الشركة الصينية الهندسية يزور بلدية مأدبا

816846C6-15AE-4324-A20B-6501DE49D8C7

الأردن: حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم يجب أن لا يقبل المساومة

الدفاع المدني 2

انقلاب شاحنة على الطريق الصحراوي

325217898_1557710311335149_1436633204613852088_n

السير تكشف سبب الازدحام في شارع الجامعة الأردنية

E_Fawateercom

الحكومة توقع اتفاقية لخدمة عرض الفواتير وتسديدها إلكترونياً

324880979_541348564693753_2552088286768727351_n

مصدر حكومي: أفكار مطروحة حول اسم المدينة الجديدة