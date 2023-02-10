تجارة الأردن: العراق سوق واعدة لشركات الاتصالات

الوكيل الإخباري - أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، وجود فرص واعدة للشركات الأردنية في العراق في ظل توجهات البلاد نحو التحول الرقمي.

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وقال المهندس الرواجبة بتصريح صحفي، اليوم الجمعة، على هامش مشاركته بالوفد الاقتصادي الذي يزور العاصمة بغداد حاليًا، إن السوق العراقية من الأسواق المهمة لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردنية وبخاصة مع توجهات الحكومة العراقية للتحول الرقمي، كونها تملك خبرات كبيرة تؤهلها لذلك بجدارة.



ولفت إلى أن الشركات الأردنية العاملة بالقطاع عقدت لقاءات ثنائية مع نظيرتها العراقية، لبحث فرص التعاون المشترك لا سيما بالتوقيع الإلكتروني والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وبناء قدرات رقمية للعاملين بالحكومي العراقي.



وأشار المهندس الرواجبة إلى أن العراق على دراية كاملة بقوة الشركات الأردنية وخبراتها الواسعة بقطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات، ودورها بتقديم حلول بمجالات التحول الرقمي للعديد من دول المنطقة وبخاصة دول الخليج العربي.