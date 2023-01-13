الجمعة 13-01-2023
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الجمعة، 13-01-2023 03:16 م

وفد حكومي يمثل الشركة الصينية الهندسية يزور بلدية مأدبا

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الوكيل الإخباري - زار وفد حكومي يمثل الشركة الصينية الهندسية، بلدية مأدبا الكبرى، بهدف بحث فرص التعاون الثقافي والعلمي والاقتصادي مع عدد من الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.

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وحسب بيان صحفي صادر عن البلدية، اليوم، أكد رئيس البلدية عارف الرواجيح، أن الهدف من الزيارة توقيع اتفاقية تعاون واستطلاع مجالات الإفادة والاستفادة من المناخ الاستثماري الموجود بالمحافظة ونقل تفاصيل عنها لرجال الأعمال الصينيين وتحفيزهم على زيارتها.


وقدم الرواجيح، إيجازاً عن بلدية مأدبا ومجالات الاستثمار في المحافظة، لافتا إلى أبرز السمات الجغرافية والاقتصادية التي تتسم بها، والتي تعد بيئة جاذبة للاستثمار في مجالات عدة.


وأبدى الوفد اهتمامه بالشراكة مع بلدية مأدبا وتقديم منح للمشاريع الخدمية ودراسة المشاريع الاستثمارية فيها كونها مدينة سياحية ومقصدا سياحيا هاما في الأردن.

 




 

 


 

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