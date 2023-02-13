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الإثنين، 13-02-2023 10:45 ص

تجارة عمان تخصص 100 ألف دولار لمتضرري زلزال سوريا

بيب


الوكيل الإخباري - قرر مجلس إدارة غرفة تجارة عمان خلال اجتماع طارئ، عن تخصيص مبلغ 100 ألف دولار من صندوق الغرفة، كمساهمة في الجهود الانسانية لمساعدة المتضررين من الزلازل في سوريا.

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واكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق ان تجارة عمان وتعبيراً عن التكاتف والتعاون مع الشعب السوري الشقيق في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، قامت بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لمعرفة قائمة الاحتياجات الرئيسية لمتضرري الزلزال لغايات التعميم بشكل عاجل على أعضاء الهيئة العامة وحثهم على تقديم المساعدات.


ودعا الحاج توفيق القطاع التجاري والخدمي في العاصمة الى المبادرة لتقديم الواجب الى الاشقاء في سوريا بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، علما أن الهيئة تستقبل التبرعات النقدية والعينية.

 




 

 


 

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