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الجمعة، 10-02-2023 12:17 م

وصول أول قافلة مساعدات أردنية من 7 شاحنات إلى سوريا

حدود جابر (معبر نصيب) التي تفصل بين الأردن وسورية -(تصوير_ محمد أبو غوش)


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية، وصلت فجر هذا اليوم أول قافلة مساعدات برية مكونة من 7 شاحنات محملة بمواد غذائية وإغاثية ومستلزمات طبية إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وذلك عبر نظام النقل التبادلي، حيث تم تسليمها للجانب السوري، عبر تحميلها على شاحنات تابعة للهلال الأحمر السوري في مركز الحدود الأردنية السورية (جابر-نصيب) لإيصالها للمناطق المتضررة في سوريا.

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وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، بأنه وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، تستمر المملكة بمساعدة أسر الضحايا والمصابين جراء الزلازل التي ضربت الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية الشقيقتين.


 




 

 


 

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