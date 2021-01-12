تجارة عمان تستحدث خطاً ساخناً لخدمة منتسبيها

الوكيل الاخباري -
استحدثت غرفة تجارة عمان خدمة الخط الساخن المخصّص لاستقبال ومتابعة الشكاوى المتعلقة بتعامل القطاع التجاري والخدمي بالعاصمة عمان اليومي مع الوزارات والمؤسسات والجهات الرسمية.اضافة اعلان
وأكدت الغرفة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه بإمكان أعضائها الاتصال مع خدمة الخط الساخن لإيصال شكواهم أو ملاحظاتهم حول أية عقبات أو معيقات تواجههم أثناء إنجاز معاملاتهم أو تعاملهم اليومي مع مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات والدوائر والإدارات الرسمية.
وأشارت إلى أنه بإمكان التجار التواصل معها خلال ساعات الدوام الرسمي طيلة أيام الأسبوع من خلال الاتصال على الرقم المجاني (080000777) أو الرقم الأرضي (064001400) أو إرسال الشكوى والملاحظة على عنوان البريد الإلكتروني الخاص بهذه الخدمة ([email protected]
).