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المملكة تسجل 21 وفاة و1092 إصابة بكورونا اليوم

الجمعة، 08-01-2021 03:37 م

مشددا على أهمية رصد كافة الملاحظات

وزير الأشغال يوعز بسرعة إنجاز تحويلة جسر ماركا - صور

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جانب من جسر ماركا


الوكيل الإخباري - أوعز وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي إلى المعنيين في الوزارة بمتابعة كافة الملاحظات التي ترد من المواطنين حول تحويلات جسر ماركا والتنسيق الدائم والمستمر مع شركاء الوزارة لضمان انسيابية الحركة المرورية في الموقع، وحفاظا على سلامة سالكي الطريق .

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وبدأت وزارة الاشغال اليوم الجمعة، وفق تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، بتحويل حركة المركبات لطريق عمان/ الزرقاء الى التحويلات المرورية ضمن تقاطع جسر ماركا، تمهيداً لهدم جسر ماركا و البدء بإعادة تأهيل كامل التقاطع وذلك ضمن مشروع حافلات الباص سريع التردد بين عمان والزرقاء.


وأضافت الأشغال العامة، بأن الاعمال الإنشائية ستبدأ من صباح يوم غد السبت ، أما الهدم فسيبدأ يوم الأحد.


وبينت الوزارة، انها استغلت يوم الحظر بإغلاق السير فوق وتحت الجسر وتحويل السير الى "الرامبات" المجهزة بكافة عناصر السلامة ، مشيرةً إلى أنه تم دراسة التحويلات بالتعاون مع امانة عمان، وإدارة السير وكانت التحويلات الحالية الخيار الامثل، حيث أنه تم وضع اشارتين ضوئيتين قبل التحويلات لغايات تأمين حركة الدوران على التقاطع. 


يشار الى أن مدة العمل في منطقة الجسر ستستغرق ستة اشهر ، علما أن كلفة كامل مسار المشروع للحزم الاربعة 140 مليون دينار.


وتدعو الأشغال المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بتوجيهات إدارة السير ، مؤكدة انه تم توفير جميع عناصر السلامة العامة والاشارات التحذيرية والارشادية اللازمة.

 







 




 

 


 

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