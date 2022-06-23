تجار الأثاث: الظروف مهيأة لانطلاقة اقتصادية تحقق الأهداف المرسومة

الوكيل الإخباري

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- أكد نقيب تجار ومنتجي الأثاث شرف الهياجنة، أن رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة للعقد المقبل، تمثل خارطة طريق واضحة المعالم للنهوض بالاقتصاد الوطني من جديد.وأضاف في بيان اليوم الخميس، أن الظروف مهيأة الآن لانطلاقة اقتصادية تحقق الأهداف التي رسمتها الرؤية الملكية، وهي الكفيلة بأن تجعل كل مواطن يلمس أثرها الإيجابي.ودعا الهياجنة إلى وقفة مراجعة وتقييم لجميع الإجراءات المتخذة لمواجهة التحديات التي اعترضت القطاعات الاقتصادية على اختلاف أنواعها، وإلى مراجعة وتحديث الأنظمة والقوانين التي تحكم عمل الاقتصاد، واستبدال ما يستوجب استبداله بأخرى تتناسب مع الأوضاع الحالية، والبناء على النجاحات التي تحققت لتعظيم الإنجاز وتلافي الثغرات.وأشار إلى أن التحديات التي أسفرت عنها جائحة كورونا وانعكاساتها على جميع القطاعات التجارية والصناعية، أظهرت مدى الحاجة إلى مواجهة التحديات من خلال مرجعية واحدة تمثل قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة، مثلما أظهرت أهمية التشاركية التي ينادي بها جلالة الملك عبدالله الثاني.