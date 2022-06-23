الخميس 23-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

22.3 % ارتفاع العجز التجاري للمملكة في الثلث الأول

مدعي عام جنايات سابق يكشف عن العقوبة التي تنتظر قاتل الطالبة ايمان

الامن : التحقيق في مقتل الطالبة الجامعية والبحث عن القاتل ما زال جاريا

الامن يكشف تفاصيل العثور على جثة شاب مصاب بطعنات في طبربور

الخارجية تدين الهجمات الإرهابية على مالي

الملك يصل إلى أبو ظبي في زيارة عمل

وزارة الأوقاف: استبعاد الحاج المصاب بكورونا من السفر

الامن العام ينفي إلقاء القبض على قاتل الطالبة ايمان

الكهرباء الوطنية تقترض 100 مليون دينار

ضبط اعتداءات كبيرة على المياه بالكرك والاغوار

الخميس، 23-06-2022 04:40 م

تجار الأثاث: الظروف مهيأة لانطلاقة اقتصادية تحقق الأهداف المرسومة

99f463038fbcf182d7988dbb7474e2e0


الوكيل الإخباري - أكد نقيب تجار ومنتجي الأثاث شرف الهياجنة، أن رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة للعقد المقبل، تمثل خارطة طريق واضحة المعالم للنهوض بالاقتصاد الوطني من جديد.اضافة اعلان


وأضاف في بيان اليوم الخميس، أن الظروف مهيأة الآن لانطلاقة اقتصادية تحقق الأهداف التي رسمتها الرؤية الملكية، وهي الكفيلة بأن تجعل كل مواطن يلمس أثرها الإيجابي.

ودعا الهياجنة إلى وقفة مراجعة وتقييم لجميع الإجراءات المتخذة لمواجهة التحديات التي اعترضت القطاعات الاقتصادية على اختلاف أنواعها، وإلى مراجعة وتحديث الأنظمة والقوانين التي تحكم عمل الاقتصاد، واستبدال ما يستوجب استبداله بأخرى تتناسب مع الأوضاع الحالية، والبناء على النجاحات التي تحققت لتعظيم الإنجاز وتلافي الثغرات.

وأشار إلى أن التحديات التي أسفرت عنها جائحة كورونا وانعكاساتها على جميع القطاعات التجارية والصناعية، أظهرت مدى الحاجة إلى مواجهة التحديات من خلال مرجعية واحدة تمثل قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة، مثلما أظهرت أهمية التشاركية التي ينادي بها جلالة الملك عبدالله الثاني.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
tjdd-lzm-lwkrny-lrwsy

إطلاق دراسة حول انعكاسات الأزمة الاوكرانية على العالم العربي

image (72)

الزراعة ستتحقق من شهادات منشأ منحتها لزراعة القمح والشعير

soldier-terorresm

الأردن يشارك في مؤتمر إقليمي حول مكافحة الإرهاب

8axBrTObM6BRGj4uUYqOfESsm71BY5zkNWMD0MOp

اختتام أعمال مؤتمر التخطيط النهائي لتمرين الأسد المتأهب 2022

299128_59_1620300452

مدعي عام جنايات سابق يكشف عن العقوبة التي تنتظر قاتل الطالبة ايمان

20225192239532075M

الأزمات يعد خطة للتعامل مع جدري القرود

أخبار متعلقة
122bfc11-629da78a23a41

مقترح لتأسيس جهة متخصصة بالأمن الغذائي في المملكة

169550

14 طريقاً رئيساً في المملكة سيتم شمولها بمقترح فرض الرسوم على مستخدميها - أسماء

6202271359257044441

مقترح لتطوير العمل المؤسسي لقطاع النقل والخدمات اللوجستية

svfjgbkBjc6c9EoCynoVzOPzTbEgWjAw2I1W3UR9

الحرة والتنموية: إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي مسؤولية عابرة للحكومات

36189966_303

رؤية التحديث الاقتصادي تقترح تبسيط إجراءات تسجيل الأدوية الجديدة

مبنى رئاسة الوزراء

إعلان خطة تحديث القطاع العام خلال الفترة المقبلة