بلدية اربد تتعامل مع 60 شكوى متعلقة بالمنخفض الجوي

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

تعاملت فرق الطوارئ في بلدية اربد الكبرى منذ بدء المنخفض الجوي الحالي وحتى مساء اليوم السبت مع 60 شكوى تلقتها غرف الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة.وقال مدير الطوارئ في البلدية المهندس منيف خريس أن جميع الشكاوى التي تم التعامل معها لم تشكل أي خطورة على حياة المواطنين أو الممتلكات وتمثلت معظمها في ارتفاع منسوب المياه في بعض الطرق، وارتفاعها في ساحات ترابية، إضافة لانسداد بعض المناهل الخاصة بتصريف مياه الأمطار بسبب تجمع النفايات والأنقاض فيها.وأكمل خريس ان بلدية اربد اضطرت كذلك للتعامل مع فيضان المياه في عدد من الحفريات التابعة للشركات الخدمية المختلفة التي تعمل في شوارع المدينة، إضافة لسحب المياه من احدى التساوي ومواقف مركبات في عمارتين داهمتهما مياه الأمطار.وأكد خريس ان فرق الطوارئ على أتم الاستعداد للتعامل مع جميع الشكاوى التي تكون ضمن اختصاصها مبيناً أن العمل يكون على مدار 24 ساعة حتى انتهاء المنخفض الجوي الحالي