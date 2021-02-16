تجهيز بيوت الشباب كمراكز ايواء خلال المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري - أوعز وزير الشباب محمد النابلسي لجميع مدراء مديريات الشباب في المحافظات كافة، بالمحافظة على الجاهزية القصوى والتنسيق الكامل مع الحكام الإداريين، لاستخدام بيوت الشباب كمراكز إيواء للمواطنين خلال المنخفض الجوي المُتوقع.

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وقال مدير الإعلام والاتصال الناطق الإعلامي لوزارة الشباب عمر العزام في بيان اليوم الثلاثاء،اطلع "الوكيل الإخباري" عليه، إن الوزير اوعز ايضا بضرورة تقديم الدعم والمساندة من قبل فرق المتطوعين وضمان استعدادهم خلال المنخفض الجوي.

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