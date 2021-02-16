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الثلاثاء، 16-02-2021 11:46 ص

بإيعاز من وزير الشباب

تجهيز بيوت الشباب كمراكز ايواء خلال المنخفض الجوي

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وزارة الشباب


الوكيل الإخباري - أوعز وزير الشباب محمد النابلسي لجميع مدراء مديريات الشباب في المحافظات كافة، بالمحافظة على الجاهزية القصوى والتنسيق الكامل مع الحكام الإداريين، لاستخدام بيوت الشباب كمراكز إيواء للمواطنين خلال المنخفض الجوي المُتوقع.

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وقال مدير الإعلام والاتصال الناطق الإعلامي لوزارة الشباب عمر العزام في بيان اليوم الثلاثاء،اطلع "الوكيل الإخباري" عليه، إن الوزير اوعز ايضا بضرورة تقديم الدعم والمساندة من قبل فرق المتطوعين وضمان استعدادهم خلال المنخفض الجوي.

 

 

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