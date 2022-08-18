تحديث بيانات موقع القبول الموحد الإلكتروني - رابط

الوكيل الاخباري - أنهت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، تحديث جميع البيانات والمعلومات التي يتضمنها موقعها الإلكتروني، خاصةً التخصصات المطروحة للقبول في العام الجامعي المقبل من خلال طلب القبول الموحد وعددها (530) تخصصاً في تسع جامعات حكومية، إضافةً إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية.



وقالت إن التحديث جاء استعداداً لبدء عملية تقديم طلبات القبول الموحد للعام الجامعي 2022 / 2023، والتي ستبدأ منتصف الأسبوع المقبل، مبينة أن موقع الوحدة يتضمن نبذة مختصرة عن وصف هذه التخصصات ومجالات العمل لكل منها ووضع التخصص من حيث كونه راكداً أو مشبعاً أو مطلوباً كما ورد من ديوان الخدمة المدنية.



ودعت الوحدة جميع الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة لهذا العام سواءً من داخل أو خارج الأردن وأولياء أمورهم للدخول إلى هذا الموقع من خلال الرابط الآتي (www.admhec.gov.jo)، وتصفح الموقع للاستفادة من جميع البيانات والمعلومات الموجودة فيه مثل الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في التخصصات المطروحة للقبول في السنوات الخمس الأخيرة للاسترشاد بها فقط، الأسئلة الأكثر تكراراً، ونصائح وإرشادات، وفيديوهات توضيحية لآلية تقديم طلب القبول الموحد، وآلية دفع رسم تقديم الطلب من خلال قنوات خدمة الدفع الإلكتروني، إضافةً إلى فيديو توضيحي لكيفية تصفح الموقع الإلكتروني للوحدة والاطلاع على جميع المعلومات الموجودة فيه .

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