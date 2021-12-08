الأربعاء 08-12-2021
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تحذيرات من الأمن العام بشأن الحالة الجوية

الأربعاء، 08-12-2021 05:36 م

تحذيرات من الأمن العام بشأن الحالة الجوية

مديرية الامن العام


الوكيل الاخباري - حذرت مديرية الأمن العام من الحالة الجوية وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار الكثيف.

كما وشدد الناطق الاعلامي للمديرية بان مديرية الامن العام اكدت على ضرورة اتباع النصائح والإرشادات التالية :

1) الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول.

2) عدم المجازفة بقطع الطريق سواء على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.

3) تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل شدة الرياح.

4) الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها، وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر، وعدم ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم .

5 التقليل من الحركة واستخدام المركبات قدر المستطاع

5)عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.

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