تحذيرات من الأمن مع توقعات تساقط الأمطار الاحد

الوكيل الإخباري - حذّرت الإدارات المرورية مستخدمي الطرق إلى ضرورة التأكد من جاهزية مركباتهم بالتزامن مع توقعات دائرة الأرصاد الجوية بسقوط زخات خفيفة من الأمطار ظهر يوم غد الأحد.

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وشددت الإدارات المرورية على ضرورة الانتباه والحذر الشديد أثناء القيادة، خصوصا في حال تساقط الأمطار بسبب ارتفاع احتمالية الانزلاقات.



ووفق تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتسود أجواء خريفية معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.



ومع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتزايد كميات الغيوم، مع احتمال ضعيف لسقوط زخات محلية خفيفة ومتفرقة من المطر، قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتحول مساءً إلى شمالية غربية