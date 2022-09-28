بلدية عجلون تعد خطة طوارئ لإستقبال فصل الشتاء

الوكيل الاخباري - اعدت بلدية عجلون الكبرى خطة طوارئ استعدادا لاستقبال فصل الشتاء للحفاظ على ديمومة حركة السير على جميع الطرق وانسياب مياه الأمطار داخل العبارات والأودية وقنوات تصريف المياه بسهولة ضمن مناطق اختصاصها .



وقال رئيس البلدية حمزة الزغول إن إعداد الخطة يأتي بغية تمكين البلدية من الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين من خلال الاستعداد المسبق لفصل الشتاء وفتح غرفة عمليات رئيسية في مركز البلدية وغرف فرعية في جميع المناطق وتجهيزها بالكوادر المؤهلة والآليات اللازمة للقيام بدورها في الظروف والأحوال الجوية التي ستشهدها مناطق البلدية خلال فصل الشتاء .

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