تحذير من عمليات نصب واحتيال باسم صندوق المعونة

الوكيل الاخباري - نوه وحذر المركز الوطني للأمن السيبراني من عمليات نصب واحتيال من صفحات مزيفة تدَّعي بأنها تابعة لصندوق المعونة الوطني.



وأشار إلى أن تلك الصفحات تقوم بنشر منشورات لحث المواطنين للتسجيل الإلكتروني في برنامج المعونات الشهرية الذي يقدمه صندوق المعونة الوطني، وتدَّعي أنه سيستفيد من هذه المكرمة الملكية السامية عدد من المواطنين، وأنه سيتم صرف المكرمة فوراً عند التسجيل عبر رابط إلكتروني مزيف يحمل اسم الصندوق والبيانات المطلوبة هي فقط رقم الهاتف.



ودعا المركز الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر من مثل هذه الجهات والصفحات، والتأكد دوما أن الجهة المرسلة هي الجهة الموثوقة والصحيحة وعدم مشاركة المعلومات مع أي جهات أخرى.

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