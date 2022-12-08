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الخميس، 08-12-2022 05:30 م

الوطني للبحوث الزراعية يسعى لتطوير مختبرات التربة

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الوكيل الاخباري - قال مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، الدكتور نزار حداد، إن المركز يسعى منذ نشأته لتطوير مختبرات التربة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي وخاصةً المتعلقة بالتربة والمياه.

وأضاف حداد خلال اختتام دورة متقدمة اليوم الخميس، حول "التدريب على تحاليل التربة" أن الدورة ستمكّن المهندسين الزراعيين العاملين في المختبرات من إجراء فحوصات جديدة ولأول مرة في المركز تتعلق بفيزياء التربة، بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ضمن مشروع شبكة التربة العالمية.

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