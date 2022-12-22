دورة تدريبية لمنتسبي مبادرة بصمات شبابية في العقبة

الوكيل الاخباري - اختتم المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، دورة تدريبية ضمن سلسلة دورات تستهدف منتسبي مبادرة "بصمات شبابية" في محافظة العقبة.



وركزت الدورة التي انعقدت لمدة يومين، حسب بيان المركز، على عدد من المحاور والموضوعات، منها: الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ومفاهيم حقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، إضافة إلى دور المركز وآلية عمله ونطاق اختصاصه بموجب قانونه وصلاحياته.

اضافة اعلان