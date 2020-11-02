الإثنين 02-11-2020
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الإثنين، 02-11-2020 06:08 م

تحذير هام بعد تسجيل رقم صادم باصابات كورونا في الاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).
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وسُجلت في الأردن، 47 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و5877 إصابة جديدة بالفيروس في حصيلة قياسية جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 81743، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء، ووزارة الصحة، الاثنين.

 




 

 


 

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