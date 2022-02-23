الأربعاء 23-02-2022
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 23-02-2022 08:36 م

تحذير هام للعسكريين

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشر صندوق الائتمان العسكري تحذيرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل "فيسبوك" جاء فيه :

"يرجى عدم مشاركة أي من معلوماتك البنكية عبر أي وسيلة من وسائل التواصل الإجتماعي تجنباً من عمليات الإحتيال الإلكتروني عبر الحسابات الوهمية، وفي حال مشاركتك أي من معلوماتك البنكية لأي جهة عبر مواقع التواصل الإجتماعي أو أي وسيلة أخرى، يرجى تبليغ مركز الخدمة الهاتفية على الرقم 06/4604615".

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