تحذير هام للعسكريين

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشر صندوق الائتمان العسكري تحذيرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل "فيسبوك" جاء فيه :



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