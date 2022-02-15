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الثلاثاء، 15-02-2022 04:38 م

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المومني والظهراوي والعدوان

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الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة المومني بوفاة حسن سعد المومني، والد الوزير الأسبق الدكتور محمد المومني، وإلى عشيرة الظهراوي بوفاة جميل الظهراوي، والد النائب محمد الظهراوي، وإلى عشيرة العدوان بوفاة غادة خليف السحيمات، زوجة مدير القضاء العسكري السابق العميد المتقاعد زياد العدوان.

وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

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