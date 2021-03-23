تحذير هام وعاجل من مديرية الامن العام

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام على أنه نظراً لتعرض بعض مناطق المملكة للغبار ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء المسير على الطرقات التي تشهد أجواءً مغبرة و تدني مدى الرؤية الأفقية فيها وخاصة في المناطق الصحراوية .ودعا إلى ضرورة الاحتفاظ بالعلاجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض الصدرية كالربو ، والالتزام بقواعد السير واتباع إرشادات رجال الأمن العام المنتشرين في مختلف الطرق والمواقع ، وعدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) للإبلاغ والاستفسار عن حالة الطرق أو عند الحاجة لأي طارئ -لا قدر الله-.