الثلاثاء 23-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة في عدد من مديرياتها

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

صحة الكرك تدعو المواطنين إلى أخذ لقاح كورونا

منح الأردنيين القادمين من مصر تخفيضا على تكلفة فحص الكشف عن كورونا

القبض على موظف طلب رشوة من مستثمر

8332 من الكوادر الطبية تلقوا الجرعة الأولى من مطعوم كورونا

إصابات كورونا تتجاوز 123 مليوناً حول العالم

عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح يقترب من ربع مليون

وزارة الصحة تكشف عن اجراءات جديدة لمواجهة كورونا

تحذير هام وعاجل من مديرية الامن العام

الثلاثاء، 23-03-2021 03:30 م

تحذير هام وعاجل من مديرية الامن العام

3202116123423369124478


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام على أنه نظراً لتعرض بعض مناطق المملكة للغبار ضرورة  توخي الحيطة والحذر أثناء المسير على الطرقات التي تشهد أجواءً مغبرة و تدني مدى الرؤية الأفقية فيها وخاصة في المناطق الصحراوية .
اضافة اعلان

ودعا إلى ضرورة الاحتفاظ بالعلاجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض الصدرية كالربو ، والالتزام بقواعد السير واتباع إرشادات رجال الأمن العام المنتشرين في مختلف الطرق والمواقع ، وعدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) للإبلاغ والاستفسار عن حالة الطرق أو عند الحاجة لأي طارئ -لا قدر الله-.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
120212723913278417305

الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة في عدد من مديرياتها

3202120164047272008953

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

8d0babb2-3387-4661-8cd2-2b5bdf7f8740

صحة الكرك تدعو المواطنين إلى أخذ لقاح كورونا

1202110192912208450326

منح الأردنيين القادمين من مصر تخفيضا على تكلفة فحص الكشف عن كورونا

220212416525167256427

القبض على موظف طلب رشوة من مستثمر

320212212951600284748

8332 من الكوادر الطبية تلقوا الجرعة الأولى من مطعوم كورونا

أخبار متعلقة
2202128182159150270921

مديرية الأمن العام تحذر المواطنين

حظر

ضبط 1203 شخصا خلال الحظر الشامل

2202125122612492434116

رسالة أمنية للأردنيين بسبب كورونا

640ceca9-307a-45e1-b947-c4e25d1d3d10

الصحة : اجمالي عدد الحالات النشطة بكورونا في المملكة وصل الى 35422 اصابة

2202126126285024679

الامن العام : التحقيق في شكوى محاولة خطف لفتاة في الرمثا

2202123122635497983112

وزير الداخلية يشدد على الالتزام بأوامر الدفاع