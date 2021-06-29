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الثلاثاء، 29-06-2021 09:42 م

تحويلات مرورية على طريق الزرقاء عمان

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 الوكيل الاخباري  - أعلنت وزارة الاشغال العامة والإسكان، اليوم الثلاثاء، وبالتعاون مع إدارة السير المركزية عن إجراء تحويلات مرورية للسير ضمن الحزمة الثالثة لمشروع الباص سريع التردد بين عمان والزرقاء الحزمة الثالثة، وذلك اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 30 من الشهر الحالي.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام، أنه سيتم تحويل السير القادم من الزرقاء إلى عمان لمسارب الباص سريع التردد المنشأة حديثا للجزء الذي يبدأ من مدخل حي العراتفة - العامرية مرورا بتقاطع الطيور - حديقة الحيوان وبطول (1) كيلو متر لينتهي عند بداية نفق أبو صياح مقابل محطة محروقات الزعبي.

 




 

 


 

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