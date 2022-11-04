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الجمعة، 04-11-2022 10:57 ص

تحويلات مرورية في عمان اعتبارا من صباح اليوم

تحو


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبالتعاون مع إدارة السير المركزية، البدء بأعمال تنفيذ جسر المحطة، والمنطقة الواقعة أمام إدارة السير ومحكمة أمانة عمّان، في العاصمة عمّان، ضمن أعمال الحزمة الأولى من مشروع الباص سريع التردد، اعتبارا من صباح الجمعة.

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وقالت الوزارة في بيان، إنه سيجري تحويل السير القادم باتجاه (عمّان- الزرقاء)، ابتداء من مخرج جسر المحطة إلى الجهة اليسرى ومتابعة السير إلى المسارب الدائمة لمسار حافلات التردد السريع وحسب الإشارات الإرشادية، فيما سيجري تحويل السير القادم باتجاه (الزرقاء-عمّان) في المنطقة المحاذية لمشتل أمانة عمّان بالانحراف إلى الجهة اليمنى باتجاه طريق النخيل والعودة للطريق الرئيسي (طريق الجيش).


وأضافت أنه سيجري تحويل السير المتجه لمداخل الدوائر (إدارة السير، النجدة، المحكمة) إلى تقاطع المسلخ ثم يمينا لطريق الجزيرة مع استكمال المسار للوصول إلى الوجهة المطلوبة.


وأكدت الوزارة أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة والإشارات التحذيرية والإرشادية، داعية سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان والشركاء في مديرية الأمن العام.


 




 

 


 

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