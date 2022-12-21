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الأربعاء، 21-12-2022 01:23 م

تخفيضات على 400 سلعة بالاستهلاكية العسكرية

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الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عن عروض وتخفيضات سعرية تشمل أكثر من (400) سلعة غذائية وغير غذائية تلبي حاجات المواطنين الأساسية وغير الأساسية، وذلك حتى 31 كانون الأول الجاري.اضافة اعلان


ودعت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية جميع المواطنين إلى متابعة صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والاستفادة من العروض والتخفيضات التي تشمل جميع أسواق المؤسسة المنتشرة في محافظات ومدن وقرى المملكة والبالغ عددها (102) سوقاً، إضافة إلى سوقين متحركين.

وتأتي هذه العروض والتخفيضات استمراراً لجهود المؤسسة بالمساهمة في المحافظة على الأمن الغذائي للمواطن وتوازن الأسعار في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً.

 




 

 


 

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