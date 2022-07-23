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السبت، 23-07-2022 03:22 م

تخفيضات وعروض ترويجية في الاستهلاكية المدنية

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الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، اليوم السبت، عن بدء عروض ترويجية وتخفيضات على أكثر من 150 سلعة بنسب تراوحت من 5 بالمئة لغاية 35 بالمئة.

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وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان، إن جميع العروض والتخفيضات التي تستمر حتى 3 آب المقبل، متوفرة في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة البالغ عددها 68 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين.


ودعا إلى المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على "الفيسبوك" للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعارها، مبينا أن التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين وحمايتهم من ارتفاع الأسعار، لا سيما أصحاب الدخل المحدود والمتوسط.


وأشار القضاة إلى أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها في الأسواق، مشدداً على أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها.


وتشمل التخفيضات: أرز متوسط الحبة وبسمتي، زيت نباتي، سكر طعام، حليب بودرة، رب البندورة، جميد حب، طحين، حليب سائل، شاي، سمنة، ألبان و أجبان، معكرونة وشعيرية، سكالوب وبرغر دجاج وبقري، مرتديلا مبردة، سمك عرموطي، سمك هامور ودينس، حمص وفول معلب، عسل، عصائر طبيعية، مشروبات غازية، تمور، دبس تمر، حلاوة وطحينية، بيض المائدة، قهوة سادة، قهوة سريعة الذوبان، مسحوق كاكاو، حبوب وبقوليات بأنواعها، مكعبات مرقة الدجاج، جميد، خضار مجمدة، كاتشب ومايونيز، بهارات طعام، قشطة معلبة، دبس، بالإضافة إلى توفر عروض وتخفيضات على شامبوهات، ومنظفات، وصابون، ومساحيق غسيل، ومزيل عرق، ومعاجين وفراشي أسنان، وورقيات، وفوط أطفال، وكمامات طبية، ومعقمات.

 




 

 


 

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