الضمان يعلن عن انتقال موقع مديرية العسكريين

الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي لجمهورها عن انتقال مديرية العسكريين من وادي صقرة إلى المبنى الجديد( مبنى رقم 17) في شارع مكة بجانب الإدارة العامة للمؤسسة.

اضافة اعلان



وأكدت المؤسسة أن مديرية العسكريين بدأت باستقبال مراجعيها اعتباراً من صباح اليوم الإثنين، مشيرةً إلى أن انتقال المديرية إلى الموقع الجديد يأتي ضمن خطط المؤسسة وتوجهاتها لتلبية احتياجات جمهورها من المراجعين من خلال تقديم الخدمة الفضلى لهم، وتأكيد التزامها بلائحة حقوق متلقي الخدمة التي أقرتها، وتراقب تطبيقها في جميع فروعها ومديرياتها ومكاتبها المنتشرة في كافة أنحاء المملكة.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة