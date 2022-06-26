ارتفاع أسعار الأثاث محليا 30% منذ بداية العام

الوكيل الإخباري - قال نقيب تجار ومنتجي الأثاث شرف الهياجنة، اليوم الأحد، إن أسعار الأثاث ارتفعت بنسبة 30% في السوق المحلي منذ بداية العام الحالي.

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وأضاف أن "من أسباب هذه الزيادة الارتفاعات المتتالية على أسعار الشحن، والمواد الخام من بلد المنشأ"، مبينا أن الضرائب المفروضة على منتجات القطاع تشكل عبئاً على التاجر مما ينعكس سلباً على المستهلك.



وأشار الهياجنة إلى أن التكلفة الإجمالية لصناعة الأثاث ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة تجاوزت نسبة ارتفاعها 50%، الأمر الذي أضعف الحركة الشرائية لدى المواطنين، حيث انخفضت بأكثر من 60% منذ بداية العام.



وذكر النقيب أن الإقبال على برامج الأقساط لشراء الأثاث أصبح ضعيفا جداً نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات.



ولفت النظر الهياجنة إلى أنه على الرغم من تخفيض الجمرك على المستوردات "إلا أننا لم نلمسه على أرض الواقع بل زادت التعقيدات على إجراءات المعاينة والتخمين والمناولة".

المملكة