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الأربعاء، 22-02-2023 04:50 م

تخفيضات وعروض ترويجية في الاستهلاكية المدنية

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الوكيل الاخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 250 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتباراً من يوم غد الخميس وحتى مساء يوم السبت الموافق 4 آذار، وبنسبة تراوحت من 7 إلى 35 بالمئة.

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وأوضح مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الأربعاء، أن جميع العروض والتخفيضات متوفرة في أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة كافة، والبالغ عددها 68 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين، داعياً المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (الفيسبوك) للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات، كما يمكن للمواطنين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني على الرابط: www.jcsccshop.gov.jo أو من خلال تطبيق متجر المؤسسة الاستهلاكية المدنية.


وبين أن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما أصحاب الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.
وأشار القضاة إلى أن المواد المخفضة كافة، اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق، مشدداً على أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها.

 




 

 


 

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