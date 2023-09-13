تدشين مزرعة الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية لبلدية الأزرق الجديدة

الوكيل الإخباري - دُشّنت برعاية ومتابعة نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان اليوم الأربعاء، مزرعة الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية لبلدية الأزرق الجديدة.

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وتم تمويل مزرعة الخلايا الشمسية من قبل مشروع الخدمات البلدية والتكيّف الاجتماعي الذي تديره وزارة الإدارة المحلية، والتي تُعتبر احدى الإنجازات الريادية التي حققتها الوزارة للبلديات.



وجرى بحضور الممثلة الإقليمية المقيمة لمجموعة البنك الدولي في الأردن هولي بِنر ومدير المشروع المهندس توفيق الخواطرة، ورئيس بلدية الأزرق الجديدة يحيى زين الدين تدشين مزرعة الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة، التي ستسهم في إنتاج حوالي نصف ميغاواط من الكهرباء تكفي لإضاءة مباني البلدية وإنارة الشوارع والطرق.